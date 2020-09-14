حساب الممثلة نرجس الحلاق ينشر “كلاما ساقطا”.. ما القصة؟

أعلنت الفنانة المغربية، نرجس الحلاق، أمس الأحد، تعرض حسابها على “أنستغرام” للاختراق، موضحة أن هذا سبب “الكلام الساقط”، الذي نشر من خلال حسابها.

ونشر مخترق حساب نرجس الحلاق كلاما ساقطا، في محاولة لتمويه الجمهور بأنها هي من نشرته، قبل أن تسترجع حسابها، بعد 36 ساعة من فقدانه.

واعتذرت الحلاق لمتابعيها عما نشر عبر حسابها، وقالت: “أول حاجة سمحولي على أي كلمة فيها قلة الأدب شفتوها فهادوك السطوريات الزينين الي تحطو تفقصت وضحكت، وكنت متأكدة أنكم ما غا تيقوش نكون أنا اللي كتبت داكشي. ليكم بزاف ديال الحب”.

وأكدت الحلاق أنها تلقت اتصالات، ورسائل تنبهها إلى ما نشر على حسابها، قبل أن تكتشف اختراقه، وأنه لم يعد بإمكانها الدخول إليه.

وتواصلت نرجس الحلاق مع إدارة “أنستغرام”، وأكدت لها بالوثائق اللازمة أنها صاحبة الحساب الموثق، إذ تمكنت، في نهاية المطاف، من استراجعه.