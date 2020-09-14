الرجاء والعصبة الاحترافية.. التوتر مستمر

كانت أولى صراعات الرجاء، والعصبة الاحترافية، للموسم الجاري، قضية مباراة الرجاء، والدفاع الجديدي، عندما تحدى الرجاء البيضاوي العصبة، ورفض إجراء مباراة أمام الدفاع الحسني الجديدي في الدوري، بدعوى خوضه مباراتين في الجزائر، في دوري أبطال إفريقيا، والبطولة العربية.

وتشبثت العصبة بموقفها، وموعد المباراة، وحسم الدفاع الجديدي المباراة بالقلم بعد أن حضر الأخير إلى جانب الجهاز التحكيمي إلى الملعب، غير أن الرجاء تقدم باستئناف، وقرر تصعيد القضية، ما جعل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتدخل ليحسم الجدل بعد أشهر من الانتظار، وتم الإعلان عن إعادتها، ونجح الرجاء في تحديه للعصبة.

وهذه المرة، الصراع لا يختلف عن الأول؛ صراع البرمجة، وأخذ ورد؛ العصبة تبرمج، والرجاء ترفض تاريخ إجراء مقابلة سريع وادي زم، بحجة أن العصبة لا تحترم قانون البرمجة؛ ومباراة وادي زم المؤجلة يجب أن تلعب قبل الديربي أمام الغريم الوداد.