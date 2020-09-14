حورة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان، مساء الإثنين، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار، وقعت في بلدة حورة في منطقة النقب.
وبحسب المعلومات الأولية، أصيب شخصان بجروح متفاوتة من جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة حورة.
وأشارت تقارير محلية إلى أن أحد المصابين فقد وعيه من جراء الإصابة، ما يشير إلى أنه تعرض لإصابة خطيرة.
وذكرت الشرطة في بيان صدر عنها أن الجريمة وقعت في مدخل البلدة، وأضافت أن عناصرها وصلوا إلى المكان، وشرعوا بالتحقيق.
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