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شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر الخليفي.. وصمة عار في تاريخ كرة القدم (فيديوجراف) والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
كشف فيديوجراف أن القطري ناصر الخليفي يمثل أمام القضاء السويسري في تهم فساد.
وأوضح أن المسئول القطري يحاكم لاتهامه بقضايا فساد ورشاوي وكذلك تهم احتكار تتعلق ببث بطولات كرة القدم العالمية، كما أن الجلسات مستمر حتى 25 سبتمبر الجارى فى محكمة الجزاء الفيدرالية، ولكن ماذا فعل الخليفي ليقف أمام العدالة؟.
حيث منح جيروم فالكه حق استخدام فيلا للحصول على حقوق بث تلفزيونى، و إيجار الفيلا وصل إلى 1.8 مليون يورو ، وحرض فالك بالاحتفاظ لنفسه بامتيازات كان من حق الفيفا، وعرض مليون فرانك سويسرى كجزء من تسوية لكى يسقط اتحاد كرة القدم شكوى تتعلق بالرشوة، كما أن هناك توقعات بالحكم على المسئول القطري بـ 5 سنوات سجن.. فهل يأخذ القانون مجراه ويسجن ناصر الخليفي؟
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