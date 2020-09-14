شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا 6158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 387252 إصابة . وأشارت المديرية العامة للصحة إلى تسجيل 34 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30950 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

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