شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك 25 لغمًا.. تطهير أحياء الحديدة المحررة من ألغام الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

تواصل هندسة القوات المشتركة العمل بوتيرة عالية لتطهير الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة من حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران قبل اندحارها. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن فريقا هندسيا نزع وفكك، الساعات الماضية، 25 لغما مضادا للدروع في حي المسنأ المكتظ بالسكان شرق المدينة. ويعد حي المسنأ - أحد أكبر حقول الألغام الحوثية في الحديدة - أكثر الأحياء السكنية من حيث عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا بفعل الألغام داخل الحي و في مزارعهم وفي الطرقات العامة.

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