الدفاع المدني يخمد حريقا نشب داخل فندق في كربلاء وينقذ نزلائه

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن اخماد حريق نشب داخل فندق في محافظة كربلاء، فيما تمكنت من من انقاذ النزلاء داخل الفندق.

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات انقاذ العوائل من نزلاء الفندق بالتزامن مع عمليات اخماد النيران وحصرها وعزلها وتحجيم خسائرها داخل الفندق الذي اندلعت النيران فيه مساء هذا اليوم، داخل الطوابق العليا".



واشارت الى "عدم تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية ،وعلى اثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع حادث الحريق بادئ الامر".

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