الرياضة النيابية تبدي اعجابها بانجازات اتحاد المواي تاي

2020-09-14 | 22:26
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أكد نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب ديار برواري على أهمية دعم الألعاب الفردية بأعتبارها صاحبة أنجازات ولاسيما الفنون القتالية.
وعبر النائب برواري عن اعجابه الشديد بالمركز التدريبي للمنتخبات الوطنية وقاعاته الرياضية التي رممت وجهزت على النفقة الشخصية لرئيس الأتحاد، مشيرا بالوقت ذاته الى الأنجازات الكبيرة التي حققها اتحاد المواي تاي خلال السنوات الماضية والذي وصفه برواري من الأتحادات"المميزة" المؤشر عملها لدى الجميع.
وبدوره قدم رئيس الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي مصطفى جبار علك شكره وتقديره لنائب رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب ديار برواري لزيارته لمقر اتحاده واللقاء بعدد من لاعبي المنتخب الوطني وحضوره وحدة تدريبية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم الأفتراضية.
واضاف علك ان زيارات السادة المسؤولين لأتحادنا تجعلنا في مسؤولية مضاعفة لتحقيق الأنجازات، مبينا ان السيد النائب وعد بتذليل كافة الصعاب امام طموحات لاعبينا عن طريق لجنة الشباب ومن اهم تلك المعوقات ايجار المركز التدريبي للأتحاد الذي لم يدفع منذ اكثر من (9) أشهر برغم مطالباتنا الكبيرة للجهات المعنية.
يذكر ان وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي سبق وان زارا مقر الأتحاد المركزي للمواي تاي واللقاء برئيس واعضاء الاتحاد فضلا عن عدد من لاعبيه ومدربيه.
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