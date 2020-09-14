رغم الخسارة.. ادارة الشرطة تكرّم كتيبة القيثارة

كتيبة شهد نالت الاستحسان داخليا وخارجيا نظرا للمستوى المتميز الذي قدمته في شوطي المباراة، وكانت الاقرب دائما الى التسجيل لولا عبوس الحظ.

من جهتها، قررت الهيئة الادارية للنادي تكريم الفريق برغم الخسارة، مما سيعطي دافعا معنويا مهما لتعويض خسارة اليوم في المباراتين المقبلتين.



شهد يعلن الرضا

من جهته، اكد المدير الفني للفريق، عبد الغني شهد انه "راضٍ تماما عما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم".

واضاف ان "الفريق ادى مباراة تكتيكية على مستوى عال برغم جودة الفريق المنافس"، مبينا ان "الطرد الذي حصل عليه اللاعب علاء مهاوي وضعنا في مواجهات خططية وبدنية جديدة".

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واوضح ان "الطرد كان مؤلما، خاصة ان اللاعب يعد من عناصر الخبرة، ولديه عدد من المباريات مع المنتخب الوطني. كاشفا عن ان اللاعبين تفوقوا على انفسهم رغم الطرد المبكر".



واشار شهد الى ان "الفرصة ما زالت مواتية، وسيكون لنا رأس آخر في مباراة يوم الخميس المقبل".

وتابع شهد ان "جدول المباريات لا يشكل عبئا كبيرا على اللاعبين لأسباب كثيرة، أهمها صغر سن اللاعبين، فضلا على مهارة الجهازين الطبي واللياقي في موضوع الاستشفاء".

وافاد ان "الاطمئنان الفني ارتفع كثيرا لديّ، لاسيما ان الفريق يخوض المباراة الرسمية الاولى له بعد ستة أشهر من الانقطاع بسبب جائحة كورونا".

