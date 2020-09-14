الاعلام الامني: ارتال نقل معدات التحالف الدولي تتعرض الى تفجيرين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تعرض ارتال نقل معدات التحالف الدولي الى تفجيرين دون وقوع اية خسائر.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ارتال نقل معدات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرضت اليوم الى انفجار عبوتين ناسفتين الأولى على الطريق السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة الديوانية والثانية كانت أيضا على الطريق السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة بابل".

واضاف انه "لَم تتسبب باي خسائر، وقد استمرت الارتال بالحركة نحو وجهتها".