انفجاران يستهدفان آليات أمريكية في جنوب ووسط العراق

أعلنت السلطات العراقية، الإثنين، أن أرتالًا تابعة لقوات التحالف الدولي، استُهدفت بعبوتين ناسفتين في محافظتي الديوانية (جنوب)، وبابل (وسط) دون وقوع خسائر.



وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، الإثنين، إن "أرتال نقل معدات التحالف الدولي تعرضت إلى انفجار عبوتين، الأولى على الطريق السريع قرب حقول الدواجن في الديوانية، والثانية كانت أيضًا على الطريق السريع في بابل، ولم تسفر الانفجارات عن أي خسائر بشرية".

وتتعرض القوات الأمريكية في العراق لهجمات على فترات متقطعة، وكان الهجوم الأول الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي هو الأشد عنفًا؛ إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وكانت فصائل مسلحة تابعة لإيران، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، قد هددت، في وقت سابق، باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالًا لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.