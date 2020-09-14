استطلاع يرصد تغير اهتمامات الناخب الأمريكي

رصد استطلاع للرأي تغير اهتمامات الناخب الأمريكي وأسس اختيار سيد البيت الأبيض المقبل في الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وخلص الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو للأبحاث"، إلى أن 8 أشخاص بين كل 10 ناخبين مسجلين يضعون نصب أعينهم قضايا الاقتصاد عند اختيار الرئيس الأمريكي، لكن تلك الأسس تغيرت الآن.

الانتخابات الأمريكية.. عمالقة التكنولوجيا أمام امتحان صعب



وتوقع التقرير أن تقلل القضايا الأخرى مثل جائحة كورونا، وأسلوب قيادة المرشحين، وقضايا العرق، والمسائل الاجتماعية الأخرى، من الوزن الذي يعطيه الناخبون للاقتصاد في سباق 2020، على النقيض من انتخابات 2016.

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وأشار إلى أن الاقتصاد حل بعد الرعاية الصحية بالنسبة للناخبين الأمريكيين، حيث يرى 68% منهم أنها قضية مهمة جدا لهم، أما تعيين القضاء في المحكمة العليا فيهتم بها نحو 64%.

وفي ظل استمرار المعاناة من تفشي فيروس كورونا يرى 62% من الناخبين الأمريكيين أن تفشي الوباء سيلعب دورا هاما في اختيار المرشح الرئاسي.

وقال أقل من نصف الناخبين المستطلعة آراؤهم إن تغير المناخ (42%) والإجهاض (40%) سيكونان عاملين مهمين للغاية في قرار اختيار الرئيس المقبل.



وفي سياق متصل قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية، الإثنين إنه مع تبقى 50 يوما على الانتخابات الأمريكية، تسيطر حالة من القلق والخوف والغضب على الناخبين إزاء كل من دونالد ترامب وجو بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الأسباب تقف وراء ذلك أبرزها قيود الإغلاق المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا، وإغلاق بعض مناطق وسط المدينة التي اجتاحتها الاضطرابات على عنف الشرطة والعنصرية، ومواجهة الأمريكيين مصاعب مالية جراء الوباء العالمي.