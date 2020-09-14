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نقل الرئيس الفرنسي الأسبق إلى المستشفى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020

نقل الرئيس الفرنسي الأسبق إلى المستشفى

متابعات_ الخليج 365

أعلن أحد مساعدي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان (94 عاماً) أنه نُقل إلى المستشفى اليوم، بعدما شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

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وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ذكرت أن الرئيس الأسبق، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 1974 إلى 1981، دخل إحدى وحدات العناية المركزة.

 

وأشرف جيسكار ديستان على تحديثات بالمجتمع الفرنسي، منها خفض سن التصويت إلى 18 عاماً.

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