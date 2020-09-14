شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: الجماعة الإرهابية دأبت على سلسلة طويلة من الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية دأبت منذ اسقاطها فى عام 2013 على سلسلة طويلة من الأكاذيب والإدعاءات الكاذبة بهدف ضرب الاستقرار الداخلى للدولة المصرية بعد إزاحتهم من السلطة فى مصر من قبل الشعب، مضيفا أن الهدف هو اسقاط الدولة المصرية وإثارة الفوضى على أمل العودة من خلال هذه الفوضى إلى المشهد الساسي وسدرة الحكم .

وأضاف طارق الخولى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه ليس لدي جماعة الإخوان الإرهابية سوى سلاح الفتن لمحاولة اسقاط الدولة المصرية وإثارة الفتن الداخلية والتشكيك و إثارة الشائعات التى تحرض على الفتن بين فئات المجتمع على أمل أن تاتى لحظة ذروة يستطيعوا من خلالها أن تنفجر الأمور الداخلية بناء على سلسلة المحاولات من نشر الفوضى تندلع فيها الأمور.

Advertisements

وتابع طارق الخولى امين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: "هناك هدف انتقامى لجماعة الإخوان الإرهابية وهو الانتقام من الشعب المصرى الذى أسقطهم فى عام 2013 بمحاولة لتدمير الدولة المصرية ومحاولة اذاقة المصريين الوان العذاب عن طريق نشر الفوضى والإرهاب و إثارة الفتن"، مشيرا إلى أن محاولات الإخوان الذين يسعون اليها من خلال نشر الأكاذيب والشائعات ستفشل كالعادة.