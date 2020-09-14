شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا لـ"المصريين الأحرار" تجمع على المشاركة فى القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجمعت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، في اجتماعها الطارئ الذي انعقد مساء اليوم على المشاركة في الاستحقاق النيابي بدفع عدد من كوادر الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة في عدد من الدوائر الفردية.

كما أقرت الهيئة العليا للحزب مشاركتها في القائمة الوطنية ليكون الحزب ضمن قائمة الأحزاب المصرية المشاركة في القائمة الوطنية، وذلك تقديرا لجهود الأحزاب والقوى السياسية في إرساء دعائم الديمقراطية.

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وجاء ذلك بعد اعلان نتيجة الاقتراع السري المباشر والتي أقرت باجماع الأراء على ذلك.

وحث أعضاء الهيئة العليا للحزب جموع المصريين على ممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحات الدولة المصرية بعد ثورة ٣٠ يونيو.