شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب يكشف تفاصيل لقاء وزير الرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد بدوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللقاء مع وزير الرى كان مثمرا ويعبر عن مبادرة تشاركية في الأفكار والمعلومات والكثير منا لم يكن على دراية بها.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، إلى أن وزير الرى أكد أن مصر تتعامل بمنتهى الحكمة والدبلوماسية في أزمة سد إثيوبيا، مضيفا أن وزير الرى أكد أن الدولة تتخذ وسائل حمائية من أجل حفظ مواردنا المائية.

وذكر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزير الرى أكد أن مصر تدعم التنمية في أفريقيا، كما أكد أن مصر مؤثرة في عمقها الإفريقي.

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ولفت إلى أن وزير الرى أكد أن مفاوضات سد إثيوبيا تحتاج إلى الوقت لأنها تحتاج تقارير فنية، مردفاً: "وزير الرى أطلعنا على ما لديه من خطط للحفاظ على ارتفاع مناسيب المياه، وأكد أن مصر اتخذت إجراءات احتياطية من أجل ارتفاع مناسيب المياه".

وتابع: "وزير الرى أكد أن إثيوبيا كانت متعجلة في ملء السد ولم تراع المشاكل الفنية، وأن مصر لا مانع لديها في دعم تنمية إثيوبيا بدون حدوث أي ضرر علينا، كما أكد الوزير أن المفاوضات متوقفة حالياً بسبب إثيوييا".

وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، التقى بمقر الوزارة، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للتوعية بأهم القضايا قضايا الأمن القومى وأيضا استعراض جهود الدولة المصرية في إدارة وتنمية الموارد المائية وجهود الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.