العراق: انفجاران يستهدفان أرتالاً لقوات التحالف المنسحبة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

ذكر بيان لخلية الأعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم الأثنين، أن عبوتين ناسفتين أنفجرتا لدى مرور أرتال تنقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق في مكانين منفصلين بمحافظتي الديوانية وبابل جنوبي بغداد.

وأوضح بيان للخلية أن أرتال نقل معدات لقوات التحالف الدولي المنسحبة مِن العراق تسيرها شركات نقل عراقية بسائقين عراقيين تعرضت اليوم لإنفجار عبوتين ناسفتين.

وأضاف البيان أن العبوة الأولى كانت على طريق المرور السريع قرب حقول الدواجن ضمن مسؤولية شرطة محافظة الديوانية والثانية كانت أيضا على طريق المرور السريع ضمن حدود مسؤولية شرطة محافظة بابل".

وتابع البيان"لَم يتسبب الأنفجاران بأي خسائر وقد استمرت الأرتال بالحركة نحو وجهتها".