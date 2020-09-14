وكالة ناسا تعلن عن "أهم حدث" في مهمة البحث عن حياة خارج الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد مدير وكالة "ناسا" الأمريكية، أن اكتشاف مركب الفوسفين الكيميائي، وهو غاز سريع الاشتعال وسام، على كوكب الزهرة يعتبر "أهم حدث" في مهمة البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "يورو نيوز".

وكانت وكالة ناسا وسبيس إكس أعلنتا إطلاق أول مهمة كاملة للشركة مع رواد فضاء في موعد لا يتجاوز 23 أكتوبر.

وذكرت CNBC ان المهمة المعروفة باسم "Crew-1" تشهد إطلاق ثلاثة رواد فضاء أمريكيين ورائد فضاء ياباني واحد في كبسولة SpaceX Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية. ويقضون ستة أشهر في المحطة الفضائية، لإجراء البحوث وتنفيذ المهام.

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