كبلتها أسرتها بالسلاسل.. أمن الأقصر يقدم مساعدات عاجلة لسيدة مريضة نفسيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

قدمت مديرية أمن الأقصر، اليوم الإثنين، مساعدات عاجلة للسيدة "م. م .خ" مقيمة بعزبة أبوقليعي بمركز ومدينة أرمنت جنوبي غرب المحافظة، والتي تعاني من هزة نفسية، دفعت أسرتها إلى تكبيلها بالسلاسل الحديدية في منزل أشبه بالمهجور، خشية الفرار من المنزل بسبب ما تعانيه من مرض عقلي يفقدها السيطرة على تصرفاتها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتعليمات اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، بضرورة تقديم الدعم للمواطنين والعمل على مساعدتهم بشتى الصور.

وفور تداول أزمة السيدة المريضة، والتي عُرفت إعلاميّا باسم "السيدة المُكبلة"، وجه اللواء عصام ياسين مدير أمن الأقصر، بضرورة تقديم مساعدات وبصورة عاجلة للسيدة، ليقوم فريق من قيادات إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن بقيادة الرائد أحمد عاصم مدير الإدارة، والنقيب أحمد علاء بالتوجه إلى منزل السيدة وزيارتها ومنحها المساعدات، واصطحابها بمعاونة عدد من جيرانها إلى مستشفى أرمنت الجديد لإخضاعها لفحص طبي شامل للتأكد من سلامتها، وعدم إصابتها بأمراض عضوية.

كما وجه مدير الأمن بضرورة متابعة حالة تلك السيدة من فترة لأخرى للتأكد من حصولها على الأدوية اللازمة والمصدق عليها من جانب طبيبها المعالج لكونها تعاني مرضًا نفسيًا أفقدها السيطرة على تصرفاتها. ​