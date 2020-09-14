أمن الأقصر يغلق مقهيين لعدم توافر شروط السلامة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

نفذت سلطات محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، حملة مكبرة للتفتيش على المقاهي والكافيتريات بمركز ومدينة الأقصر، بقيادة اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بالمحافظة، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، واللواء أشرف زكريا مساعد مدير الأمن، واللواء طارق يحيى مدير المباحث بالمديرية، والقوة المرافقة من شرطة المرافق وقيادات المحافظة.

وقال اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر إن الحملة جرت بناءً على التنسيق ما بين المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، بشأن وجود عدد من المقاهي تدار دون الالتزام بالاشتراطات البيئية والحماية المدنية.

كما استهدفت الحملة متابعة مدى التزام المقاهي والكافتيريات بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تتضمن عدم تقديم الشيش وكافة إجراءات التباعد الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق قرار الغلق الإداري لعدد 2 مقهى لعدم توافر شروط السلامة الصحية والمهنية.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر إنه لا أحد فوق القانون، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتطبيق القانون بدقة وحسم.​