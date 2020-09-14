محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)
أبلغ حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقوم بزيارة للولاية اليوم الاثنين، أن العلم أثبت بأن ظاهرة تغير المناخ "حقيقة" وأنها تزيد من اشتعال الحرائق.
ولم يناقض الرئيس ترامب نيوم بشكل مباشر بشأن رسالة تغير المناخ ، لكنه رد لاحقًا على مسؤول آخر أدلى بتصريح مماثل ، قائلاً: "سيبدأ الأمر في أن يصبح أكثر هدوءا، أنت فقط تشاهد ولا أعتقد أن العلم يعرف".
وشكر حاكم كاليفورنيا الرئيس ترامب على تقديم المساعدة الاتحادية في مكافحة الحرائق بالولاية، معترفا بأن هناك حاجة للمزيد من العمل على إدارة الغابات.
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم كاليفورنيا لترامب: تغير المناخ "حقيقة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.