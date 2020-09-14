لافروف: حتى الآن لا نملك أسباب قانونية لفتح تحقيق جنائي في حادث نافالني

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا ليس لديها حتى الآن أسباب قانونية لفتح تحقيق جنائي في حادث المعارض الروسي أليكسي نافالني.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله اليوم الاثنين: "الكل يركز على فتح قضية جنائية.. إذا رغبنا في فتح تحقيق جنائي اليوم، فحتى الآن لا توجد الأسباب القانونية للقيام بذلك، ولذلك، فقد قامت النيابة العامة في الـ

27 من شهر أغسطس بطلب المساعدة القانونية من الجانب الألماني".وأضاف وزير الخارجية الروسي "نحن لدينا قوانينا، والتي وفقا لها لا نستطيع فتح قضية جنائية استنادا إلى أقوال".وتابع "يجب الالتزام بإجراءات محددة، والتي تم التقيد بها فور وقوع الحادث مباشرة، وإجراء تحقيق مسبق وما زال جاريًا في الوقت الحالي حيث يتم النظر في جميع ملابسات القضية".وكان مكتب المدعي العام في برلين قد أعلن الأسبوع الماضي الموافقة على طلب المساعدة القانونية الذي أرسلته روسيا في نهاية أغسطس بشأن الوضع حول قضية نافالني.وكان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من مدينة أومسك الروسية إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك الروسية، ويخضع حالياً للعلاج في عيادة" شاريتيه" في برلين.