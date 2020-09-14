الطاقة الذرية: نجري محادثات مع السعودية لتشديد الرقابة على أنشطتها النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها تجري محادثات مكثفة مع السعودية حول تشديد الرقابة على أنشطتها النووية، في إطار مسعى للقضاء على "ضعف" نظام ضمانات الوكالة وفقا لموقع روسيا اليوم. وفقا لموقع روسيا اليوم. Advertisements وقال رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة: "نجري محادثات مع السعوديين. هم مهتمون بتطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية بالطبع". للأغراض السلمية بالطبع". وأضاف: "من الواضح أنهم عندما يطورون أنشطتهم بما يشمل إدخال مواد نووية إلى المملكة، سيكون علينا حينئذ أن نملك نظام ضمانات أقوى. ولا يوجد ما يدفعني للاعتقاد أن الوضع لن يكون كذلك".

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