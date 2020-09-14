أعلن المكتب الصحفي لمستشفى شاريتيه في برلين، أن حالة المدون الروسي أليكسي نافالني مستمرة في التحسن، ولم يعد بحاجة للتنفسالصناعي وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأشار المستشفى إلى أن نافالني أصبح أكثر قدرة علىالحركة، وأخذ ينهض من الفراش.
وقبل أيام ذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن "مصادر خاصة"، أن نافالني استعاد وعيه كاملا وبدأ يتحدث عما حصل معه على متن الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأطباء الألمان يعلنون تحسّن نافالني ونهوضه من السرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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