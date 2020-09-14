الأطباء الألمان يعلنون تحسّن نافالني ونهوضه من السرير

أعلن المكتب الصحفي لمستشفى شاريتيه في برلين، أن حالة المدون الروسي أليكسي نافالني مستمرة في التحسن، ولم يعد بحاجة للتنفس الصناعي وفقا لموقع روسيا اليوم. الصناعي وفقا لموقع روسيا اليوم. وأشار المستشفى إلى أن نافالني أصبح أكثر قدرة على الحركة، وأخذ ينهض من الفراش. الحركة، وأخذ ينهض من الفراش. وقبل أيام ذكرت صحيفة "شبيغل" الألمانية نقلا عن "مصادر خاصة"، أن نافالني استعاد وعيه كاملا وبدأ يتحدث عما حصل معه على متن الطائرة.

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