أكبر ولايتي: إيران ستقف بوجه التطبيع مع إسرائيل وأمنها خط أحمر

أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستقف بوجه التطبيع مع إسرائيل، وأن أمن بلاده خط أحمر.

وقال ولايتي في تصريح لقناة "المسيرة" إن إيران ستقف بوجه التطبيع الذي حصل بتحريك أمريكي

وصهيوني، مضيفا: "اعتراضنا على التطبيع نابع من أن البحرين والإمارات قامتا بخطوة مغايرة لتطلعات الشعوب المسلمة والشعب الفلسطيني وهذه الخطوة هي اعتراف رسمي بالاحتلال الصهيوني".

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وتابع: "إيران ليس لديها مخاوف أمنية

جراء التطبيع العربي الإسرائيلي، ولن تتجرأ أي دولة على العبث بأمننا فقواتنا العسكرية على أهبة الاستعداد للرد على أي محاولة لزعزعة الأمن".

ومن المقرر أن يتم التوقيع غدا الثلاثاء في واشنطن على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.