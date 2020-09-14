مساعدات من البحرين والكويت وعُمان تصل السودان لمواجهة آثار الفيضان

وصلت اليوم الاثنين، إلى مطار الخرطوم، طائرة مساعدات من مملكة البحرين، لمواجهة آثار الفيضانات والسيول، حيث حملت مساعدات طبية وأدوية وفقا لوكالةأنباء الشرق الأوسط.

وكان في استقبال الطائرة بمطار الخرطوم، وزير الصحة

السوداني المكلف الدكتور أسامة عبد الرحيم، ووزيرة العمل لينا الشيخ، ومفوض العون الإنساني الدكتور عباس فضل الله، والقائم بالأعمال البحريني لدى السودان عبد الله ربيعة سعيد.



وأعرب وزير الصحة، في تصريح صحفي، عن شكره لحكومة وشعب البحرين، مؤكدا متانة العلاقات التي تربط البلدين.



كما وصلت مطار الخرطوم طائرة كويتية تحمل 10 أطنان من المواد الغذائية والصحية، ووصلت طائرتان من سلطنة عمان تحملان كميات من المواد الاغاثية.