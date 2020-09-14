وزير الخارجية الأمريكي يقول إدارة ترامب حريصة على حل الخلاف الخليجي 

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين إلى حل الخلاف القائم منذ ثلاثة أعوام بين قطر من جانب والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر قائلا إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع لرؤية حل.



وأكد بومبيو، في اجتماع بمقر وزارة الخارجية مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، أهمية التركيز على مواجهة النشاط الإيراني في الشرق الأوسط.



كما دعا إلى "إيجاد حل للخلاف الخليجي من أجل الحفاظ على تركيزنا في هذا الجهد ولإغلاق الباب أمام التدخل الإيراني المتزايد".



وقال الوزير الأمريكي إن "إدارة ترامب حريصة على رؤية حل لهذا النزاع وإعادة فتح الحدود الجوية والبرية القطرية المغلقة حاليا مع دول خليجية أخرى. أتطلع للتقدم في هذه القضية".



كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة الدوحة بدعم الإرهاب.



ونفت قطر الاتهام واتهمت جيرانها بالسعي لتقويض سيادتها. وسعت الكويت والولايات المتحدة إلى التوسط في الخلاف الذي قوض جهود واشنطن لمواجهة إيران.



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وحددت الدول الأربع 13 مطلبا لرفع المقاطعة منها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وتقليص العلاقات مع إيران، وقطع صلاتها بجماعة الإخوان المسلمين.



وقال أكبر دبلوماسي أمريكي للشرق الأوسط ديفيد شينكر في تصريح الأسبوع الماضي إن من المحتمل تحقيق تقدم في حل الخلاف خلال أسابيع مشيرا إلى بوادر “مرونة” في المفاوضات.



وفي ظل سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، يسعى الرئيس الأمريكي لإظهار نجاحات في السياسة الخارجية بالشرق الأوسط.



ووافقت الإمارات في الشهر الماضي على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل وفقا لاتفاق بوساطة واشنطن. ومن المقرر التوقيع على اتفاق التطبيع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وانضمت البحرين للإمارات يوم الجمعة بالموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

المصدر: رويترز