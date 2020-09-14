كورونا ينهش المسؤولين في إيران.. إصابة النائب الثاني لرئيس البرلمان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 دقائق

أعلنت مصادر إيرانية مطلعة اليوم الاثنين، عن إصابة علي نيكزاد النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الإيراني بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المصادر، إلى أن “التحاليل التي أجراها نيكزاد جاءت إيجابية، وأنه أعلن عن خضوعه للحجر الصحي”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، قد أعلنت اليوم الاثنين ، 14 سبتمبر، بأن إحصاءات فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة كالتالي: 156 وفاة، و2619 إصابة جديدة. وبذلك يكون إجمالي الوفيات 23313 وفاة. وإجمالي الإصابات 404648 شخصا. كما يرقد في المستشفى 3798 مريضا في حالة حرجة.

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وأمس، قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي ، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2089 ليصل إلى 402029 مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأضافت المتحدثة سيما سادات لاري أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 348013، وأنها أجرت أكثر من 3.5 مليون فحص كورونا.