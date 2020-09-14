البحرين: الاتفاق مع إسرائيل حماية لكيان دولتنا وليس تخلياً عن فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 8 دقائق

أكد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يأتي في إطار حماية مصالح البحرين العليا، والتي تعني حماية كيان الدولة، وليس تخلياً عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ولكنه من أجل تعزيز أمن البحرينيين وثبات اقتصادهم.

وأوضح أنه إذا كانت “فلسطين قضيتنا العربية، فإن البحرين قضيتنا المصيرية”، وشدد على أن البحرين منذ بداية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي تقف مع القضية الفلسطينية ولا تزال، وأن هذا الإعلان لا يتعارض مع موقف البحرين من مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وفق وكالة الأنباء البحرينية.

وبين الوزير أنه وبعد مرور 73 عاماً على القضية الفلسطينية، انتقل الخطر إلى العديد من الدول العربية، والتي تغيرت أوضاعها الأمنية بدرجات متفاوتة، “دون حاجه إلى تعداد تلك الدول” كما “تضاءلت مع الأسف حظوظ مختلف الحلول التي طرحت كمبادرات سلام من أجل حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وأن التحديات المصيرية اليوم وصلت إلى المنطقة، ولا يمكن أن نتجاهلها أو نغض الطرف عنها”.

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وأضاف الوزير “النظرة الواقعية للمشهد الإقليمي تجعلنا ندرك أننا نتعامل مع أخطار مستمرة طوال السنوات الماضية، تمكنا ولله الحمد من درء معظمها، وليس من الحكمة أن نرى الخطر، وننتظر وصوله إلينا إذا كان بالإمكان تفاديه بأي شكل من الأشكال”.

وتابع أن “إيران اختارت سلوك فرض الهيمنة بأشكال عدة، وشكلت خطراً مستمراً للإضرار بأمننا الداخلي، ونحن بلد مصمم على المضي في تعزيز إمكانياته الذاتية، وتبقى استراتيجيتنا القديمة والحديثة أساسها وجود تحالفات قوية في مواجهة الأخطار المحتملة”.

وشدد “نحن بعد الله، نستند على تطوير قدراتنا الوطنية، وعلى عمقنا الخليجي والعربي وشركائنا الدوليين، وتوافق خطواتنا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ليس أمراً مستغرباً، وإنما يؤكد عمق الروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وأن الرؤية الاستراتيجية لمستقبل جديد في ظل متغيرات وتحديات جديدة تتوافق مع هذا الموقف السياسي الاستشرافي”.

وأردف قائلاً: “مما لا شك فيه فإن التعاون حول هذا المشروع من قبل البحرين قد عزز من عمق الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اتخذت من البحرين مركزاً لقيادة الأسطول الخامس، وبالتالي فإن ما ذهب إليه البعض من عدم الاتفاق مع ما طرحه الجانب الأمريكي ويتوقع في الوقت ذاته وقوفهم معنا ضد المعتدي، هو في الأخير طرح غير منطقي، خاصةً أنه لا يرى في إيران تهديداً على الساحة البحرينية”.