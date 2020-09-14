مقاتلات روسية تعترض 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 51 دقيقة اعتراض 3 قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود اعترضت مقاتلتا “سو-27″ و”سو-30” روسيتان ثلاث قاذفات تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الأسود. وقال مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية: “رصدت قوات الدفاع الجوي بالمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية ثلاثة أهداف جوية تقترب من أجواء روسيا فوق البحر الأسود، قادمة من جهة أوكرانيا”. Advertisements وللتعرف على الأهداف الجوية تم إرسال مقاتلتي “سو-27” و”سو-30″، تبين لطاقميهما أنها ثلاث قاذفات استراتيجية B-52H أمريكية. ورافقت المقاتلتان القاذفات الأمريكية، حتى غادرت بعيدا عن أجواء روسيا، وعادتا إلى قاعدتيهما سالمتين.

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