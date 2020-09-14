كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. أمريكا تسجل أكثر من 35 ألف إصابة بالفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الإثنين، تسجيل 35،549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقالت المراكز الامريكية فى بيان: إن حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 6،503،030 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت، أنه تم تسجيل 510 حالات وفاة جديدة بالفيروس التاجى خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193،705 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 29,364 مليون إصابة، بينهم أكثر من 931 ألف حالة وفاة، وأكثر من 21,179 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.