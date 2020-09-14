توقيف 6 أشخاص في فاس بينهم شرطي للاشتباه في خرقهم إجراءات حالة الطوارئ

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها ولاية أمن فاس لفرض حالة الطوارئ الصحية عن توقيف ستة أشخاص، من بينهم موظف شرطة يعمل بمدينة فاس، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ وتسيير محلات عمومية لترويج الشيشة بدون رخصة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن مصالح الأمن بمدينة فاس كانت قد باشرت إجراءات المراقبة في مقهيين عموميين، حيث تم ضبط خمسة عشر زبونا في المقهى الأولى في ظروف لا تحترم شروط التباعد الاجتماعي، وحجز 15 نرجيلة موجهة للترويج بدون رخصة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في المقهى الثانية عن ضبط عشرة زبائن دون استيفاء أدنى شروط السلامة الصحية التي تفرضها التدابير الاحترازية لمنع تفشي جائحة كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إيداع الموقوفين الستة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، موضحا أن الأمر يتعلق بمسير المقهى الأولى وموظف شرطة تبين أنه يملك مناصفة مع شخص آخر المقهى الثانية، فضلا عن أربع نادلات كن يناولن الزبائن الشيشة بدون رخصة وبدون اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة.