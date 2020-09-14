العدد 3290- 15 شتنبر

توقيف 6 أشخاص في فاس بينهم شرطي للاشتباه في خرقهم إجراءات حالة الطوارئ القنيطرة.. إغلاق 90 وحدة صناعية ومتابعة 3 منها أمام القضاء لعدم احترام إجراءات الوقاية من كورونا الملك يعزي أسرة الطفل “عدنان”: علمنا ببالغ التأثر نبأ الفاجعة ونستنكر الفعل الإجرامي الشنيع

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