التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1517 بكورونا في المغرب.. 81% في خمس جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1517 الجديدة، حيث سجلت 73 بالمائة منها في خمس جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 518 حالة، من بينها 369 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 292 حالة جديدة، منها 118 حالة بالقنيطرة.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 160 حالة جديدة، من بينها 74 حالة بقلعة سراغنة.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 132 حالة جديدة، منها 40 حالة ببني ملال.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 132 حالة، من بينها 81 حالة بإنزكان.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 67 حالة من بينها 28 حالة بمكناس.

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وبجهة درعة تافلات سجلت 61 حالة جديدة، منها 20 بورزازات.

وبجهة الشرق سجلت 58 حالة، وبجهة الشمال سجلت 58 حالة، وسجلت 28 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 11 حالة جديدة بجهة كلميم واد نون، وأخيرا، 0 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1442 حالة شفاء، و36 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 88203 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 243 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 4.2 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 68970 حالة، بمعدل تعاف يناهز 78.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1614 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.