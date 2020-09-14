ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في السودان إلى 114

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد قتلى السيول والفيضانات في السودان، الإثنين، إلى 114 منذ بداية الخريف في حزيران/ يونيو الماضي، فيما أعلنت الولاية الشمالية بالبلاد حالة الطوارئ لمدّة 3 أشهر، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن جملة الأضرار منذ بداية الخريف بلغت 114 وفاة و54 إصابة.
وأضافت الوزارة: "بلغت جملة المنازل المتضررة 83 ألفا و516، بينها 32 ألفا و964 كليا، و50 ألفا و552 جزئيا".
وأشارت الوزارة إلى تضرر 43 ألفا و425 فدانا زراعيا، ونفوق 5 آلاف و482 من المواشي.
والسبت، أعلنت الداخلية السودانية، أن حصيلة قتلى السيول والفيضانات بلغت 106، وإصابة 54 آخرين، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة أكثر من 70 ألفا.
وفي 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن السوداني حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبارها "منطقة كوارث طبيعية.
ويبدأ موسم الأمطار الخريفية بالسودان من حزيران/ يونيو ويستمر حتى تشرين الأول/ أكتوبر، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة، وتواجه البلاد فيها سنويا فيضانات شديدة.
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