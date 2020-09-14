خسارة لأبناء سخنين وتعادل بين الأخاء والوحدة كفر قاسم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر سفير المجتمع العربي في الدرجة العليا، اتحاد أبناء سخنين، مباراته الخارجية أمام مكابي نتانيا بسبعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الثانية من دوري الدرجة العليا.

وغاب عن الفريق السخنيني المدرب إلداد شابيط بسبب إصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى لاعبين آخرين بارزين بسبب تواجدهم في الحجر الصحي.

وتلقى لاعبو الفريق السخنيني تعليمات بالتزام الحجر الصحي وعدم خوض المباراة، في الوقت الذي رفض فيه الاتحاد العام لكرة القدم تأجيل المباراة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق المضيف بأربعة أهداف سجلها في الدقائق 15 و19 و43 و45.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 48 تلقت شباك أبناء سخنين هدفا خامسا، وفي الدقائق 70 و72 جاء الهدف السادس والسابع للفريق الخصم.

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تعادل بين أخاء الناصرة والوحدة كفر قاسم

افترق فريقا الوحدة كفر قاسم وأخاء الناصرة بنقطة لكل منهما، بعد تعادلهما بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الثالثة من دوري الدرجة الممتازة.

وافتتح الفريق القسماوي باب التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة لاعبه عيدان أهدناني، وفي الدقيقة 24 سجل اللاعب نفسه هدفا عكسيا ليمنح أخاء الناصرة هدف التعادل.

ومن أبرز ما شهدته المباراة طرد لاعب أخاء الناصرة، نجوما، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 66.

وبهذا التعادل رفع أخاء الناصرة رصيده من النقاط إلى 3 نقاط وهو يحتل المركز التاسع، فيما حصد الوحدة كفر قاسم نقطته الثانية وهو يحتل المركز الثالث عشر.