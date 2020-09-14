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نقل الرئيس الفرنسي الأسبق إلى المستشفى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 14 سبتمبر 2020

أعلن أحد مساعدي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان (94 عاماً) أنه نُقل إلى المستشفى اليوم، بعدما شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

 

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وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ذكرت أن الرئيس الأسبق، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 1974 إلى 1981، دخل إحدى وحدات العناية المركزة.

 

وأشرف جيسكار ديستان على تحديثات بالمجتمع الفرنسي، منها خفض سن التصويت إلى 18 عاماً.

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