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شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الرئيس الفرنسي الأسبق إلى المستشفى والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
أعلن أحد مساعدي الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان (94 عاماً) أنه نُقل إلى المستشفى اليوم، بعدما شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.
وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ذكرت أن الرئيس الأسبق، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 1974 إلى 1981، دخل إحدى وحدات العناية المركزة.
وأشرف جيسكار ديستان على تحديثات بالمجتمع الفرنسي، منها خفض سن التصويت إلى 18 عاماً.
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