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النائبة الكويتية صفاء الهاشم تعلن إصابتها بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 14 سبتمبر 2020

أعلنت النائبة بمجلس الأمة الكويتى صفاء الهاشم، اليوم "الاثنين"، أن نتيجة فحص الذي أجرته جاءت إيجابية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

 

وجاء إعلان الهاشم، بعد إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

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ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غداً إلى "الثلاثاء" المقبل، على أن يتم فحص كل النواب "السبت".

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين، تأكيد إصابة 708 حالات جديدة بالعدوى، وتسجيل 506 حالات شفاء، وحالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 95,472 حالة.

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