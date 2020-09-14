مصر تؤيد الجهود السعودية للحل السياسي في اليمن وتدين «الحوثي»

أعربت مصر اليوم الأحد عن دعمها الكامل لكل ما يتخذه تحالف دعم الشرعية في اليمن من إجراءات للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي، متهمة الميليشيا بتأجيج الأوضاع في اليمن.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الأحد إن مصر تؤكد على اصطفافها بجانب المملكة العربية السعودية في مساعيها المُخلصة لدفع مسيرة الحل السياسي في اليمن وانفاذ وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الشرعية وقوات ميليشيا الحوثي.

وأضاف «واتصالاً بذلك، تُدين مصر قيام ميليشيا الحوثي باستهداف المنشآت المدنية في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية، مما أسفر عن إصابة العديد من المدنيين».

وتابع البيان »تؤكد وزارة الخارجية على الأهمية البالغة للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في اليمن حتى يتسنى الاتفاق على التدابير الانسانية والاقتصادية التي تَكفُل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في ربوع اليمن نتيجة لتعثُر الحل السياسي، وتُثمن مصر كافة ما يقوم به تحالف دعم الشرعية في اليمن وصولاً لهذه الأهداف».