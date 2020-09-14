اعرب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، عن خيبة امله بشأن تعيينات الدرجات الخاصة التي اعنت اليوم. وقال العراقي في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، "خاب املنا وعدنا للمحاصصة وعدنا لتحكم الفاسدين وعدنا لاضعاف البلد والمؤسسات الخدمية والامنية والحكومية، اكرر.. خاب املنا". Advertisements واضاف ان "لم تتم محاكمة الفاسدين والغاء تلك المحاصصات فنحن لها ولن يرهبنا اي شيء ولن نركع الا لله". وتابع "على الاخوة في سائرون التبرؤ فورا.. والا تبرئنا من الجميع (شلع قلع)".

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كانت هذه تفاصيل خبر صفحة مقربة من الصدر بشأن تعيينات الدرجات الخاصة: على سائرون التبرؤ والا تبرئنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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