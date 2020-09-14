شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 5509 إصابات جديدة بكورونا و57 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا اليوم الاثنين 5509 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليون و68320 حالة، وهي رابع أكبر حصيلة إصابات بالفيروس على مستوى العالم.



وقالت السلطات إن 57 شخصا توفوا بالمرض في روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 18635.

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