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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. يد انتزعت أهالي السودان من الفيضانات (فيديوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشف فيديوجراف أن السودان تعاني من أزمة حالية بسبب السيول والفيضانات، كما أن السيول أدت لانهيار عشرات الآلاف من المنازل وتضرر 16 ولاية سودانية.
وتعتبر الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي تجاوبت مع ظروف الكارثة الحالية حيث عملت الإمارات على تقديم الدعم لأهالي السودان لإنقاذهم من الفيضانات، سارعت أبو ظبي بإرسال المساعدات المختلفة لمساندة الخرطوم.
كما أن الإمارات لم تكتف بإرسال المساعدات ولكن عملت على تقييم الأضرار حيث أرسلت طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة لمساعدة ضحايا الفيضانات.
وكانت المساعدات عبارة عن أدوية ومستلزمات علاجية ومواد طبية وغذائية وإيوائية كما أن الهلال الأحمر الإماراتي والمنظمات والجمعيات تتواجد بالسودان لمساعدة الأهالي، وقررت الإمارات الاستمرار في إرسال المساعدات لحين انتهاء الأزمة، ولم تكن تلك هي المرة الأولى لدعم أبو ظبي للخرطوم.. فدائما تكون يد للعون
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