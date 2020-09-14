توقيف 4 أشخاص في مراكش انتحلوا صفة رجال الشرطة لترويج مخدر الكوكايين

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين، أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون وحيازة وترويج مخدر الكوكايين والمشروبات الكحولية المغشوشة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم ضبط اثنين من المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بحيازة 120 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن جهاز اتصال لاسلكي شبيه بذلك المستخدم من قبل مصالح الشرطة، وكذا شارة سيارة تحمل الهوية البصرية للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف أن عملية التفتيش المنجزة بمستودع يملكه المشتبه فيهما بمنطقة “حربيل” ضواحي مدينة مراكش، ويشرف عليه المشتبه فيه الثالث الموقوف، أسفرت عن حجز العشرات من قنينات المشروبات الكحولية التي تحمل دمغات مزيفة، والتي يتم تعبئتها بمواد ممزوجة بالكحول مجهولة المصدر بغرض إعادة تصريفها في المطاعم والمؤسسات السياحية، وذلك بتنسيق مع المشتبه فيه الرابع الذي تم توقيفه بمدينة الدار البيضاء.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بثلاثة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم إخضاع المشتبه فيه الرابع لبحث تمهيدي، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام العدالة صباح اليوم الاثنين.

وتندرج هذه العملية، حسب المصدر ذاته، في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل زجر المخالفات المتعلقة بحيازة وترويج المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية، أو تلك التي لا تحمل الملصقات الضريبية والخاضعة لمبررات الأصل.