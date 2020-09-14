مغني الراب “مستر علاء” : أنجزنا أغنية عن الطفل عدنان في وقت قياسي.. لم أركب على الموجة بل قمت بدوري كفنان- فيديو

قال مغني الراب “مستر علاء” إن أغنيته الجديدة “متبكيش يما”، التي تحدث فيها عن واقعة اغتصاب، وقتل الطفل عدنان في طنجة، ليست محاولة للركوب على الموجة، بل هي تجسيد لدوره كفنان.

وصرح مستر علاء، في حديثه مع “اليوم 24″، أنه تمكن رفقة صهيب طيب، من إنجاز العمل كاملا في 5 ساعات فقط، وتم ذلك مباشرة بعد سماع خبر قتل عدنان من طرف مغتصبه.

واعتبر مستر علاء أن دور الفنان هو الحديث عن المواضيع، التي تهم الرأي العام، خصوصا في أغاني الراب، التي يتابعها الجمهور الناشئ، والتي تؤثر فيه.

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ووجه مستر علاء رسالة للآباء، من أجل الحذر أكثر بخصوص أطفالهم، الذين أصبحوا عرضة لذئاب بشرية في الشارع.

وأطلق ابن مدينة طنجة، الرابور “ميستر علاء”، ليلة أول أمس السبت، أغنية حول الواقعة المؤلمة، جاء في كلماتها على لسان الطفل عدنان الضحية، تفاصيل ما تعرض له، وأدى به في نهاية المطاف إلى مفارقة الحياة مقتولا.