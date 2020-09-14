الصحة الإسرائيلية: 11 حالة وفاة بكورونا و2984 إصابة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 11 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 2,984 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 39,592، بعد تعافي 118,547 (430 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 159,290.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 19:34 من مساء اليوم، بلغ 31,256؛ علما بأن يوم أمس الأحد، شهد تشخيص 3,192 إصابة، بعد إجراء 34,927 فحصا.

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وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,136 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 524، فيما ارتفع عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة، وبلغ 142 حالة.

ويرقد في المشافي 1,106 مرضى بكورونا، بينهم 215 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 39,592 مصابا، العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.