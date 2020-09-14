بنك "هبوعليم" يوقع اتفاقا مع أكبر مصارف دبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني" أكبر مصرف في إمارة دبي، اليوم الإثنين، توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، في أول اتفاق من نوعه بين مصرفين من البلدين.

وجاء الاتفاق لفتح المجال أمام رجال الأعمال من البلدين على بدء عمليات الاستثمار لدى الجانبين، وسط تقارير عن التوصل بالفعل إلى اتفاقات تجارية واقتصادية وأكاديمية بين الطرفين.

وقال بيان صادر عن حكومة دبي " تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل".

وتم توقيع الاتفاقية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب هشام عبد الله القاسم، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، والرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم"، دوف كوتلر، بحسب البيان.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي شاين نيلسون قوله "ننظر للمستقبل بعين التفاؤل وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري".

وبحسب نيلسون "ستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا".

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من جانبه، قال كوتلر بحسب البيان أن الاتفاق "يمثل إنجازًا لافتًا سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مع دول أخرى".

وقد زار أول وفد تجاري إسرائيلي، الإمارات، الأسبوع الماضي، عقب زيارة رسمية للحكومة الإسرائيلية، ومن المقرر أن تزور مجموعة أخرى تضم رجال أعمال إسرائيليين إلى الإمارات خلال الأسبوع الجاري.

ومنذ الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي - الإماراتي، ارتفعت نسبة المستخدمين الإماراتيين لمنصة "ستارت أب نيشن سنترال" بواقع 122 في المئة. وهذه المؤسسة غير الربحية تشجع الابتكار في إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 آب/ أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لمعاهدة تحالف تم بموجبها تطبيع العلاقات الرسمية بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين.

ومن المقرّر أن يشرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال احتفال في البيت الأبيض، على توقيع مسؤولين إماراتيين وبحرينيين ورئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ما يطلق عليها الأميركيون "اتفاقات أبراهام".