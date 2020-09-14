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الأردن يعلّق الدراسة ويغلق المساجد لمدة أسبوعين

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أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق الدراسة بجميع مراحلها، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين والانتقال إلى التعليم عن بُعد، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع .

كما قرّرت إغلاق جميع المساجد والكنائس في الأردن، وصالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة، والأسواق الشعبيّة ومنع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر.

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