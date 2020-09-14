شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلّق الدراسة ويغلق المساجد لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، تعليق الدراسة بجميع مراحلها، ابتداء من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين والانتقال إلى التعليم عن بُعد، ضمن مجموعة إجراءات وقرارات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

كما قرّرت إغلاق جميع المساجد والكنائس في الأردن، وصالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها السياحيّة والشعبيّة، والأسواق الشعبيّة ومنع الزيارات في المستشفيات حتى إشعار آخر.