شكرا لقرائتكم خبر عن 35,549 إصابة جديدة بكورونا و 510 وفيات في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 35,549 إصابة مؤكدة و 510 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,503,030 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 193,705 حالات وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 35,549 إصابة جديدة بكورونا و 510 وفيات في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.