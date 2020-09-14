شكرا لقرائتكم خبر عن جنود الاحتلال يقتحمون مصلى باب الرحمة بالأقصى والان نبدء بالتفاصيل

اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، وشرعت بعمليات تصوير داخل المصلى. ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن شرطة الاحتلال لم تحترم حُرمة المصلى، حيث اقتحمه الجنود ، وقاموا بالتصوير داخله بشكل استفزازي للمواطنين

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