العامري: تحالف الفتح يعلن البراءة من الدرجات الخاصة التي اعلنت اليوم

اصدر رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاثنين، بياناً بشأن الدرجات الخاصة التي اعلنت عنها الحكومة اليوم، مؤكداً البراءة من الاسماء التي طرحت.

وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الدرجات الخاصة التي تمّ اطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها وأنه لا علم له بها".

وأضاف "أمّا الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالةً من زمن رئيس الوزراء السابق وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر"، مشيراً الى أن "تحالف الفتح منذ البداية أعلن مراراً وتكراراً أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الامريكية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيداً عن تأثير المال والسلاح".